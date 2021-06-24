Без масок и дистанции. В Швейцарии с 26 июня смягчают карантин

Так, в Швейцарии во время культурных и спортивных мероприятий не будет необходимо ношение маски или соблюдать дистанцию.

При этом будет отменено требование работать из дома, если это возможно, обязанность заменяется рекомендацией. При этом на рабочем месте больше не будут проводить обязательное тестирование на коронавирус.

В то же время в ресторанах будет отменено ограничение на количество человек за одним столом.

Также в Швейцарии будет разрешено проводить массовые мероприятия при участии около 10 тысяч человек, при условии, что у участников будет сертификат, свидетельствующие о том, что они привиты, выздоровели после COVID-19 или имеют отрицательный результат теста на коронавирус. При этом на мероприятиях до 1 тысячи человек документ не понадобится.

Также учащиеся университетов и профессиональных училищ смогут вернуться к очному обучению.