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Без масок и дистанции. В Швейцарии с 26 июня смягчают карантин

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Берн, Четверг 24 июня 2021 16:37
Без масок и дистанции. В Швейцарии с 26 июня смягчают карантин Фото: в Швейцарии с 26 июня смягчают карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Швейцарии приняло решение отменить ряд карантинных ограничений в стране. Меры будут смягчены с субботы, 26 июня.

Об этом сообщает The Local.

Так, в Швейцарии во время культурных и спортивных мероприятий не будет необходимо ношение маски или соблюдать дистанцию.

При этом будет отменено требование работать из дома, если это возможно, обязанность заменяется рекомендацией. При этом на рабочем месте больше не будут проводить обязательное тестирование на коронавирус.

В то же время в ресторанах будет отменено ограничение на количество человек за одним столом.

Также в Швейцарии будет разрешено проводить массовые мероприятия при участии около 10 тысяч человек, при условии, что у участников будет сертификат, свидетельствующие о том, что они привиты, выздоровели после COVID-19 или имеют отрицательный результат теста на коронавирус. При этом на мероприятиях до 1 тысячи человек документ не понадобится.

Также учащиеся университетов и профессиональных училищ смогут вернуться к очному обучению.

Напомним, ранее в Швейцарии разрешили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет. Прививки будут делать препаратом компании Pfizer/BioNTech.

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