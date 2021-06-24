Без масок і дистанції. У Швейцарії з 26 червня пом'якшують карантин
Уряд Швейцарії прийняв рішення скасувати ряд карантинних обмежень в країні. Заходи будуть пом'якшені з суботи, 26 червня.
Про це повідомляє The Local.
Так, в Швейцарії під час культурних і спортивних заходів не буде необхідно носіння маски або дотримуватися дистанції.
При цьому буде скасовано вимогу працювати з дому, якщо це можливо, обов'язок замінюється рекомендацією. При цьому на робочому місці більше не проводитимуть обов'язкове тестування на коронавірус.
У той же час в ресторанах буде скасовано обмеження на кількість осіб за одним столом.
Також у Швейцарії буде дозволено проводити масові заходи за участю близько 10 тисяч осіб, за умови, що в учасників буде сертифікат, що свідчать про те, що вони щеплені, одужали після COVID-19 або мають негативний результат тесту на коронавірус. При цьому на заходах до 1 тисячі осіб документ не знадобиться.
Також учні університетів та професійних училищ зможуть повернутися до очного навчання.
Нагадаємо, раніше у Швейцарії дозволили вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років. Щеплення робитимуть препаратом компанії Pfizer / BioNTech.