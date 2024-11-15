Маск зустрівся з представником Ірану в ООН: про що говорили

У понеділок мільярдер Ілон Маск зустрівся з послом Ірану ООН Аміром Саїдою Іравані. Сторони обговорили зниження напруженості між Вашингтоном та Тегераном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та CNN.
Зустріч бізнесмена та посланця Ірану відбулася у секретному місці в Нью-Йорку і тривала понад годину. За словами іранських офіційних осіб, розмова була зосереджена на тому, як розрядити напругу між двома країнами. Вони описали зустріч як "позитивну" та "хорошу новину".
У свою чергу директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг не підтвердив і не спростував зустріч близького союзника обраного президента США Дональда Трампа з іранським представником.
"Ми не коментуємо повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися чи не відбулися", - сказав він.
Тим часом чиновникам адміністрації чинного президента США Джо Байдену в ООН не було сказано про проведення зустрічі. Також вони досі не здобули незалежного підтвердження того, що розмова відбулася.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Трамп призначив Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. Він займатиметься скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.
Також ми писали, що після виборів у США Ілон Маск почав дратувати оточення Трампа. Він нібито поводиться як співпрезидент.
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