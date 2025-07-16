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Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом, - спікер Джонсон

Вашингтон, Середа 16 липня 2025 15:52
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Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом, - спікер Джонсон Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск після сварки з президентом США Дональдом Трампом змінив номер телефону.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSMAX.

За словами Джонсона, Маск перестав із ним спілкуватися після сварки з президентом Дональдом Трампом.

"Я відправив йому довге текстове повідомлення, а потім його номер телефону змінився, тому що після сварки щось сталося - я зрозумів, що відправляю його кудись у порожнечу, і він так і не прочитав", - додав спікер.

Джонсон уточнив, що між ним і Маском зараз ведуться переговори через третіх осіб, щоб відновити контакт.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним особисто. Ми повинні виправити ситуацію", - вважає він.

За словами Джонсона, Маску, Трампу і Республіканській партії необхідно усунути розбіжності до проміжних виборів.

"Чесно кажучи, я думаю, президент (Трамп - ред.) теж це розуміє, але між ними є напруга", - додав спікер.

Сварка Трампа з Маском

Нагадаємо, сварка між Ілоном Маском і Дональдом Трампом спалахнула на тлі зростаючих політичних розбіжностей і ухвалення закону "Один великий прекрасний закон", який Маск різко розкритикував.

Мільярдер визнав документ недостатньо радикальним у боротьбі з бюджетними витратами епохи Джо Байдена, тоді як Трамп і союзники в Конгресі, включно зі спікером Майком Джонсоном, наполягали на його стратегічній важливості.

Маск, який тривалий час неформально співпрацював із республіканцями, сприйняв це як відступ від обіцянок реальних реформ і оголосив про плани створити нову політичну силу - "Партію Америки".

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