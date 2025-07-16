Маск поменял номер телефона после ссоры с Трампом, - спикер Джонсон

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSMAX .

По словам Джонсона, Маск перестал с ним общаться после ссоры с президентом Дональдом Трампом.

"Я отправил ему длинное текстовое сообщение, а потом его номер телефона изменился, потому что после ссоры что-то произошло - я понял, что отправляю его куда-то в пустоту, и он так и не прочнл", - добавил спикер.

Джонсон уточнил, что между ним и Маском сейчас ведутся переговоры через третьих лиц, чтобы восстановить контакт.

"Я с нетерпением жду встречи с ним лично. Мы должны исправить ситуацию", - считает он.

По словам Джонсона, Маску, Трампу и Республиканской партии необходимо устранить разногласия до промежуточных выборов.

"Честно говоря, я думаю, президент (Трамп - ред.) тоже это понимает, но между ними есть напряжение", - добавил спикер.