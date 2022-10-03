Маск вдруге за день оскандалився у Twitter. Тепер через Крим та Донбас

Глава компанії Tesla Ілон Маск вирішив створити ще одне скандальне опитування щодо державної належності тимчасово окупованих Росією територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маска у Twitter.
Цього разу мільярдер вирішив запитати користувачів соцмережі, чи має враховуватися воля людей, які проживають у Донецькій та Луганській областях, а також у Криму, частиною якої країни вони хочуть бути - України чи Росії.
Станом на 21:20 більше 55% тих, хто взяли участь, проголосували "за", а майже 45% - "проти".
При цьому він написав, що перемога України у війні "малоймовірна", оскільки Росія може розпочати "повну мобілізацію" у разі початку бойових дій у районі Криму.
Зазначимо, є ймовірність, що Маска могли зламати, оскільки твіти мільярдера не відповідають його загальному стилю спілкування і кардинально суперечать його позиції щодо війни в Україні, про яку він публічно заявляв раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вже відреагував на нове опитування Маска.
"Ви намагаєтеся узаконити псевдореферендуми, які проходили під дулом пістолета, в умовах переслідувань, масових розстрілів та тортур? Поганий шлях", - зазначив Подоляк.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування у Twitter, в якому він запитав, "який Ілон Маск користувачам подобається більше: який підтримує Україну чи Росію?".
Нагадаємо, сьогодні Маск також запропонував після закінчення війни організувати нові референдуми на окупованих територіях України, але вже під егідою ООН. Він створив опитування, у якому більшість користувачів не підтримали його ідею.
Також ми писали, що на початку повномасштабної війни Україна звернулася до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надати можливість користуватися супутниковим інтернетом. І 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового Інтернет Starlink.
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