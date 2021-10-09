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Маск устроит фестиваль Giga-Fest на заводе Tesla под Берлином

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Суббота 09 октября 2021 10:57
Маск устроит фестиваль Giga-Fest на заводе Tesla под Берлином Фото: Илон Маск проведет вечеринку на заводе Tesla в Бранденбурге (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Завод Tesla недалеко от Берлина преобразован в площадку для проведения однодневной ярмарки в субботу, 9 октября. Мероприятие устраивает генеральный директор компании Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Ярмарка, которая, как ожидается, соберет десятки тысяч посетителей с приоритетом для местных жителей Бранденбурга, начнется в 10 утра, а группы и ди-джеи будут "поддерживать вечеринку" до поздней ночи.

Маск надеется получить зеленый свет, чтобы начать производство на предприятии в ближайшие недели, которое на пике будет производить 500 тысяч аккумуляторных электромобилей (BEV) в год, что более чем вдвое превышает производство BEV в Германии в 2020 году.

Компания также представила планы инвестировать 5 миллиардов евро в аккумуляторный завод мощностью 50 ГВтч, что опережает запланированную Volkswagen площадку мощностью 40 ГВтч в Зальцгиттере.

Хотя Tesla неоднократно напоминала критикам, что этот завод значительно приблизит Германию к достижению ее целей в области электронной мобильности, некоторые местные жители и экологические группы недовольны деструктивным подходом американского генерального директора, который, по их словам, идет вразрез с немецкой деловой культурой.

Последняя консультация общественности по поводу этого объекта завершается 14 октября, после чего министерство окружающей среды примет решение, отклонить его или одобрить. Министр экономики Бранденбурга оценил шансы одобрения на уровне 95%.

Кадры с дронов, опубликованные в Твиттере за 24 часа до начала ярмарки, показали, что подготовка идет полным ходом: звуковые проверки бурных техно-битов, световые испытания и фестивальные палатки установлены рядом с рядами автомобилей Tesla.

Власти заявили, что Tesla получила одобрение от местных властей на одновременное присутствие 9000 человек на объекте, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, ограничивающие количество крупных собраний до 5000, после того, как компания представила план того, как она будет обеспечивать безопасность события COVID.

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Илон Маск
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