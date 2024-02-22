Маск таємно відвідував Білий дім: у ЗМІ назвали причину візиту

Мільярдер Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідував Білий дім, щоб обговорити з американськими чиновниками перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

У журналі відвідування Білого дому йдеться про те, що його зустріч проходила в західному крилі комплексу, і що з ним також був присутній Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики Tesla.

Раніше того ж дня Маск та інші керівники технологічної галузі зустрілися із законодавцями та журналістами на Капітолійському пагорбі на саміті зі штучного інтелекту. Згідно з протоколами, його зустріч у Білому домі відбулася о 16:00. Маск протягом багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії.

Білий дім заявив, що на зустрічі йшлося про штучний інтелект. У Вашингтоні також підтвердили, що це був єдиний візит Маска за час президентства Джо Байдена, також зазначається, що президент не зустрічався з мільярдером.

Представник Білого дому Робін Паттерсон заявила ця зустріч "була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства".

"Адміністрація Байдена-Харріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена ​​публіці", - сказала Паттерсон.

Ризики розвитку штучного інтелекту

Варто зазначити, що законодавці у всьому світі почали думати про те, як регулювати ІІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про те, що майже 40% робочих місць у всьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом. Очікувані наслідки будуть більш відчутні в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що частково розвиваються.

Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, також закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання.

На початку листопада минулого року США, ЄС, Британія та Китай підписали спільну декларацію, в якій йдеться про те, що штучний інтелект потенційно має катастрофічний ризик для людства.