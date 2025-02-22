UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Маск спростував інформацію про нібито відключення України від Starlink

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мільярдер Ілон Маск спростував публікацію Reuters про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink. За його словами, це брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Маска в соцмережі Х.

"Це брехня. Reuters бреше. Вони поступаються тільки AP (Associated Propaganda) за кількістю новинних брехунів", - написав мільярдер, маючи на увазі Associated Press, яке судиться з адміністрацією Трампа після відмови в акредитаціях через те, що видання не називає Мексиканську затоку Американською. 

Його пост був відповіддю на іншу публікацію в Х, у якій йшлося про те, що за даними Reuters, США нібито погрожують відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. У статті стверджувалося, що Штати вперше порушили це питання після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив угоду, представлену 12 лютого.

Нагадаємо, на інформацію про нібито відключення відреагували і в Польщі. Зокрема, польський міністр з цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що саме Польща закуповувала для України Starlink, саме їхня країна оплачує супутниковий інтернет, і загалом, укладала угоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілон МаскStarlinkВійна в Україні