Маск представив нового гендиректора Twitter

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter .

"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Вона зосередиться насамперед на бізнес-операціях, а я - на дизайні продукту і нових технологіях", - повідомив він.

До призначення на посаду гендиректора соцмережі Яккаріно понад 10 років була головою відділу реклами та партнерства американської медіакорпорації NBCUniversal.

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.

Раніше повідомлялося, що у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочату.

Також у Twitter з'явилася нова система верифікації облікових записів. Відтепер організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.

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