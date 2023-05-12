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Маск представив нового гендиректора Twitter

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П'ятниця 12 травня 2023 19:26
Маск представив нового гендиректора Twitter Фото: власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Власник Twitter Ілон Маск презентував нового генерального директора соціальної мережі. Ним стала Лінда Яккаріно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter.

"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Вона зосередиться насамперед на бізнес-операціях, а я - на дизайні продукту і нових технологіях", - повідомив він.

До призначення на посаду гендиректора соцмережі Яккаріно понад 10 років була головою відділу реклами та партнерства американської медіакорпорації NBCUniversal.

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.

Раніше повідомлялося, що у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочату.

Також у Twitter з'явилася нова система верифікації облікових записів. Відтепер організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.

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