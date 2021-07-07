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Маск показал посадку ракеты Falcon-9 вблизи: впечатляющее видео

Новина українською →
США , Среда 07 июля 2021 23:15
Маск показал посадку ракеты Falcon-9 вблизи: впечатляющее видео Фото: Маск показал посадку ракеты Falcon-9 вблизи (NASA.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Инженер и изобретатель, а также основатель компании SpaceX поделился видеороликом, на котором продемонстрировал момент приземления ракеты Falcon-9. Ранее посадку можно было увидеть исключительно в плохом качестве во время прямой трансляции космического агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

На видеоролике можно увидеть момент приземления многоразовой ракеты-носителя Falcon-9 на площадку.

Стоит отметить, что Falcon-9 состоит из двух ступеней. Первая ступень после каждой космической операции - возвращается на Землю. Вторая является несколько уменьшенной версией первого, однако, со своей стороны, после отсоединения продолжает подъем на запланированную орбиту. После того, как она ее достигнет, конструкция отталкивает полезную нагрузку, включает двигатели, направляется в сторону атмосферы и постепенно сгорает.

Сегодня, Илон Маск использует Falcon-9 в рамках миссии Starlink - проекта, который заключается в разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для распространения широкополосной сети в удаленных от коммуникаций местах.

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