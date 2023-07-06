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Маск погрожує Цукербергу судом через новий застосунок Meta

Фото: соціальна мережа Twitter (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Twitter погрожує судовим позовом проти Meta через її нову текстову платформу. Компанія Ілона Маска звинувачує Марка Цукерберга в браконьєрстві колишніх співробітників для створення програми-копії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.

У середу компанія Instagram представила Threads - текстовий компаньйон Instagram, який нагадує Twitter та інші текстові соціальні платформи. Буквально через кілька годин юрист Twitter Алекс Спіро надіслав листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу, звинувативши компанію в "систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці Twitter та іншої інтелектуальної власності".

"Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації", - написав Спіро в листі.

Meta

Нагадаємо, ми повідомляли, що компанія Meta запускає новий додаток Threads, який покликаний стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.

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Марк ЦукербергИлон Маск