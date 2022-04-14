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Маск подал заявку на покупку Twitter за 43 млрд долларов

Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американский миллиардер Илон Маск готов приобрести 100% акций сервиса микроблогов Twitter. Он предлагает сделку за 43 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что сегодня Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на выкуп всех акций Twitter. Он предлагает 54,2 доллара за акцию, что на 54% выше максимальной стоимости акций на закрытии торгов 28 января. Таким образом, сумма сделки может составить около 43 млрд долларов.

Также сообщается, что на этих новостях акции социальной сети взлетели на 18%. Отметим, в начале апреля Маск впервые сообщил, что его доля в Twitter составляет около 9%.

Аккаунт Маска в этой социальной сети имеет более 80 млн подписчиков. Ранее он рассказал об изменениях, которые хотел бы увидеть в Twitter, а компания предлагала ему место в совете директоров после того, как была обнародована информация о его доле. В частности, Маск предлагал превратить офис Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных.

Состояние миллиардера оценивается в около 260 млрд долларов.

Напомним, ранее Маск на фоне российского вторжения в Украину вызвал президента России Владимира Путина на бой.

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