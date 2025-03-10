Маск про кібератаку на X: у хакерів були українські IP-адреси

До кібератаки на соцмережу Х (колишній Twitter) нібито причетні українські IP-адреси. Систему Х намагалися вивести з ладу.

Як передає РБК-Україна , про це заявив власник компанії Х Ілон Маск.

До речі, відповідальність за кібератаку на соцмережу X уже взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team, яке неодноразово атакувало сайти й організації у США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.

"Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масовану кібератаку з метою вивести з ладу систему X з IP-адрес, розташованих в Україні", - розповів він.

Кібератака на X

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, користувачі по всьому світу скаржилися на збій у роботі соцмережі X.

Після цього Маск написав про масштабну кібератаку, під час якої було задіяно безліч ресурсів.

Він припустив, що таку кібератаку могла провести або велика скоординована група, або ціла держава.

Станом на 23:00 скарг на збій у роботі X стало набагато менше.

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