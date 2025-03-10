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Маск про кібератаку на X: у хакерів були українські IP-адреси

Понеділок 10 березня 2025 23:09
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Маск про кібератаку на X: у хакерів були українські IP-адреси Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До кібератаки на соцмережу Х (колишній Twitter) нібито причетні українські IP-адреси. Систему Х намагалися вивести з ладу.

Як передає РБК-Україна, про це заявив власник компанії Х Ілон Маск.

"Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масовану кібератаку з метою вивести з ладу систему X з IP-адрес, розташованих в Україні", - розповів він.

До речі, відповідальність за кібератаку на соцмережу X уже взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team, яке неодноразово атакувало сайти й організації у США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.

Кібератака на X

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, користувачі по всьому світу скаржилися на збій у роботі соцмережі X.

Після цього Маск написав про масштабну кібератаку, під час якої було задіяно безліч ресурсів.

Він припустив, що таку кібератаку могла провести або велика скоординована група, або ціла держава.

Станом на 23:00 скарг на збій у роботі X стало набагато менше.

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