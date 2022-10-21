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Маск хоче скоротити 75% співробітників Twitter у разі купівлі компанії

Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив потенційним інвесторам, що він планує скоротити майже 75% співробітників компанії Twitter у разі її покупки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Йдеться про скорочення 5,5 тисяч людей з 7,5 тисяч.

Навіть якщо Маск не стане власником Twitter, у найближчі місяці на компанію, ймовірно, все одно чекають масштабні скорочення.

Twitter і так планував скоротити фонд заробітної плати компанії на 800 млн доларів. Видання вважає, що необхідність масштабних скорочень пояснює прагнення керівництва Twitter продати компанію Маску.

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив завершити угоду щодо купівлі компанії Twitter Inc, відмовившись від судового процесу. Розмір угоди складе 44 млрд доларів, як і планувалося спочатку.

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