Машина видає дивні звуки: що робити

Одна з умов комфортності автомобіля – низький рівень шумів в салоні в цілому. Що має на увазі також відсутність виокремлених гучних "партій" від певних систем-"виконавців". Тому коли ми чуємо якийсь окремий несистемний звук, це викликає у нас тривогу. Не завжди виправдану, але завжди варту уваги.

Звідки в машині дивні звуки

Це здається несподіваним тільки на перший погляд, але машина може здивувати звуками не тільки під час руху, а й коли вона стоїть на місці і коли її двигун не працює.

Клацає під капотом. Автомобіль запаркований у зручному місці, двигун щойно заглушений чи давно не працює, але з передньої частини машини час від часу долинає гучне клацання. Таке явище типове для багатьох моделей, це може бути спрацювання клапана абсорбера випарів пального, повернення на своє місце засувки колектора зі змінною геометрією, або, нарешті, наслідок охолодження деталей вихлопної системи під капотом і під днищем.

Пищать шини в повороті. На типовому перехресті ви повертаєте так, як це робите завжди – але при цьому машина видає такий писк гуми, немов ви повертаєте у гоночному стилі. Це тривожний симптом, адже він говорить, що щось сталося з кутами встановлення бодай одного з передніх коліс. Можливо, після недавнього перевзування у вас залишилось незакріпленим одне з коліс, можливо, остаточно зруйнувався зношений сайлентблок або, скажімо, наконечник кермового управління. Причину такого звуку треба з’ясувати на місці.

Плескаються хвилі. Коли машина тихо котиться, рухаючись накатом, наприклад, пригальмовуючи перед пішохідним переходом, в салоні раптом стає чути … плескіт хвиль! Так, це саме хвилі: ви чуєте, як переливається взад-вперед пальне у баку. Це нормально – якщо вважати нормальним економію на шумоізоляції задньої частини кузова.

Стукає у колесі. Неспішний рух автомобіля – причому у першу чергу рівною дорогою! – супроводжується рівномірним стуком. Навіть якщо була змога оглянути підвіску з відповідної сторони, діагностика нічого не показала. І не дивно, бо такий ритм може задавати шуруп (або подібний металевий предмет), що встромився у протектор шини і при кожному оберті колеса дзенькає по асфальту. Витягувати "інородне тіло" краще у майстерні, адже звільнений отвір може виявитися наскрізним і колесо тут же втратить герметичність.

Чавкає у колесі. Не те щоб неприємний, але досить дивний, неритмічний звук може долинати під час руху з боку одного з коліс. В такому випадку треба негайно шукати місце для зупинки, при чому інтенсивно гальмувати не можна. Тому що у вас спущене колесо і насправді ви чуєте, як жується ваша недешева покришка. Додаткова ознака – машину буде тягнути в один бік, особливо при скиданні газу.

Пищать гальма. Так, писк гальм є явищем ненормальним, хоча іноді ми звикаємо до нього. Але такий "звичайний" писк найчастіше виникає після заміни колодок, коли вони притираються до старого диска. А по-справжньому злякати водія може раптовий різкий писк чи скреготіння при кожному гальмуванні. І це справді привід для занепокоєння, адже подібним чином дає про себе знати повністю стерта або зруйнована колодка. Якщо машина в цілому рухається і реагує на гальмування нормально, треба відкладати всі справи і повільно рухатись до місця ремонту.

Якщо коротко

Автомобіль – засіб зручний і корисний, але в несправному вигляді він може миттєво стати небезпечним для користувача і оточуючих співгромадян. Тому треба ставитись максимально уважно до всіх випадків його нетипової поведінки. Ми не говоримо, що треба неодмінно на місці усувати причину незрозумілих звуків. Але якщо такий з’явився, треба прислухатись до поведінки машини, можливо, оглянути її і з’ясувати, чи не є звук сигналом про небезпечну технічну проблему.