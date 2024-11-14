Машина споживає багато пального: що робити

Порядок з технікою

На жаль, повернути машину з пробігом у її "заводський" стан нереально, але саме до таких кондицій в першу чергу треба прагнути. Адже конструктори проектували машину як продукт з певним комплексом якостей, і у тому числі – з мінімально можливою витратою пального. Тому треба привести машину в порядок, замінити зношені та напівзношені деталі, відрегулювати ті вузли, які підлягають настроюванню.

Почніть з перевірки двигуна. Свічки бензинового мотора не повинні пропускати запалювання, їх дроти – не повинні допускати витікання струму по ізоляції. І бензинові, і дизельні форсунки повинні бути чистими, а головне – коректно дозувати і розпилювати пальне.

Також на витрату палива впливає ходова частина. В авто з великим пробігом можуть злегка "підтирати" гальма; колеса з порушеними кутами установки (так зване сходження-розвал) теж чинять підвищений опір руху.

Не возіть з собою постійно важкі речі в багажнику, і тим більше небажаний багажник на даху. Громіздкі антени, різного роду вітровічки, мухобійки і великі бризковики теж погіршують аеродинаміку, а значить підвищують споживання палива.

Манера керування

Стиль керування машиною помітно впливає на витрату пального. Загалом прийоми економічного водіння відомі, і вони доступні кожному.

– Не варто довго прогрівати двигун на місці. Під час руху він прогріється швидше, і "зайва" витрата пального буде мінімальною.

- Рухаючись на спуск накатом (з механічною коробкою передач), залишайте передачу включеною і відпускайте акселератор - сучасні мотори з електронним управлінням в таких умовах відключають подачу палива зовсім.

- Уникайте розгонів в режимі "педаль в підлогу". Найкраще з точки зору економії відкриття дроселя – приблизно на три чверті ходу педалі.

- Затягнутий розгін гірший за короткий і енергійний. Під час прискорень використовуйте нижчі передачі, проте коли дозволяють умови, перемикайте передачу вверх раніше – вже за 1800 – 2500 об./хв., а на дизелях – ще раніше.

- На заміських дорогах користуйтеся круїз-контролем. Ця система веде машину найбільш економно, у тому числі і під час прискорень.

- Навіть коли дозволяють умови, не розганяйтеся швидше за 90 км/год. На цій позначці або трохи нижче лежить межа різкого зростання витрати палива у більшості машин (+0,5 +1,0 л/100 км).

Ваші маршрути

Задля економії пального варто навчитися підлаштовувати свій рух під ситуацію на дорозі – під ритм світлофорів, щільність трафіку, проїзд перехресть. Насправді тут немає нічого страшного, адже економічна їзда – це те саме, що й їзда раціональна і безпечна.

- Не розганяйтеся, якщо ситуація попереду незрозуміла вам хоча б на квартал вперед. Можливо, незабаром доведеться гальмувати.

- Надійний індикатор стилю їзди – гальма. Той, хто часто користуєтеся ними, напевне витрачає зайве пальне. Дотримуйтесь такого ритму, щоб до червоного сигналу світлофора або перехрестя з головною дорогою ви підкочувались накатом.

- Оптимізуйте ваші типові маршрути. Краще їздити на роботу вулицями, де менше світлофорів, перехресть, підйомів та спусків, навіть якщо за кілометражем це вийде трохи далі. Важливий саме рівномірний безупинний рух, а не короткий шлях з трьома-чотирма світлофорами або з перетинами з головною дорогою.

– Варто завести звичку перед виїздом дивитися в інтернеті статус трафіку на вашому маршруті. Навіть якщо ви живете не в дуже великому місті, це допоможе вам не потрапити в несподіваний затор на місці ДТП або ремонту.

Якщо коротко

Всі перелічені вище засоби дадуть ефект, але в кожному випадку він буде невеликим. Проте зовсім інша справа, якщо ви проявите наполегливість і виконаєте усі пункти в повному обсязі – в такому випадку економія буде максимально помітною. Але якщо і при такому розкладі витрати на пальне вам здаватимуться завеликими, подивіться на справу з іншого боку. Так, десь існують моделі більш економічні, але ж певно, ваш автомобіль має перед ними якісь переваги – динаміку, місткість, стиль, комфорт, статус – а безкоштовно такі речі вам ніхто не подарує. Тож вважайте більші рахунки на АЗС платнею за ті вигоди, які надає вам ваша машина.