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Масельский: поддерживаем решение о проведении первого заседания Харьковского облсовета 11 декабря

Харьков, Понедельник 30 ноября 2020 23:20
Масельский: поддерживаем решение о проведении первого заседания Харьковского облсовета 11 декабря
Фото: Харьковский облсовет (sq.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в заместители председателя Харьковского облсовета от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Степан Масельский поддержал принятое сегодня решение областной территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщает УНН.

Как известно, сегодня ТИК большинством голосов назначила первое заседание сессии Харьковского областного совета на 11 декабря 2020 г.

"Можно только приветствовать принятое решение. Дата выбрана таким образом, что, с одной стороны, мы начнем работу без проволочек, а, с другой, есть время для подготовки в нормальном режиме. В том числе и в плане организации межпартийного сотрудничества", - заявил Масельский.

Ранее политик уже выступал за то, чтобы начать работу обновленного Харьковского облсовета в сжатые сроки.

"Чем скорее начнется первая сессия Харьковского областного совета, тем более качественным будет бюджет региона на 2021 год, и тем лучше будет работать социальная инфраструктура. У областных депутатов серьезный набор задач, которые надо оперативно решать. Нужно принимать бюджет, утверждать целевые программы, от которых зависит стабильная работа социальной сферы – в том числе зарплаты учителей, врачей, находящихся на передовой борьбы с пандемией", - отметил Масельский.

По информации СМИ, именно Масельский уполномочен "Блоком Кернеса - Успешный Харьков" вести переговоры о сотрудничестве со всеми политсилами, представленными в Харьковском облсовете.

"Мне доверили вести переговоры от имени нашей фракции с нашими коллегами. И я прилагаю все усилия, чтобы обеспечить стабильную и конструктивную работу облсовета с первого же дня", - отметил он.

В соответствии с решением теризбиркома первая сессия Харьковского областного совета VIII созыва начнется в 10.00 11 декабря. На ней будут рассматриваться организационные вопросы, включая избрание руководства облсовета.

Степан Масельский ранее уже работал в составе руководства Харьковщины. Занимал должность вице-губернатора при Евгении Кушнареве, а после перехода Кушнарева на работу в облсовет в течение нескольких месяцев руководил регионом как самый молодой на то время в Украине губернатор.

Харьковчанам известен так же как племянник одного из 100 знаменитых харьковчан – Александра Масельского, который стал первым главой ХОГА после обретения Украиной независимости.

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