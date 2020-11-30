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Масельський: підтримуємо рішення про проведення першого засідання Харківської облради 11 грудня

Харків, Понеділок 30 листопада 2020 23:20
Масельський: підтримуємо рішення про проведення першого засідання Харківської облради 11 грудня
Фото: Харківська облрада (sq.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Кандидат у заступники голови Харківської облради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Степан Масельський підтримав прийняте сьогодні рішення обласної територіальної виборчої комісії.

Про це повідомляє УНН.

Як відомо, сьогодні ТВК більшістю голосів призначила перше засідання сесії Харківської обласної ради на 11 грудня 2020 року.

"Можна тільки вітати прийняте рішення. Дата вибрана таким чином, що, з одного боку, ми почнемо роботу без зволікань, а, з іншого, є час для підготовки в нормальному режимі. У тому числі й в плані організації міжпартійного співробітництва", - заявив Масельський.

Раніше політик вже виступав за те, щоб розпочати роботу оновленого Харківської облради в стислі терміни.

"Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік, і тим краще буде працювати соціальна інфраструктура. У обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно приймати бюджет, затверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери – в тому числі зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією", - зазначив Масельський.

За інформацією ЗМІ, саме Масельський уповноважений "Блоком Кернеса - Успішний Харків" вести переговори про співпрацю з усіма політсилами, представленими в Харківській облраді.

"Мені довірили вести переговори від імені нашої фракції з нашими колегами. І я докладаю всіх зусиль, щоб забезпечити стабільну і конструктивну роботу облради з першого ж дня", - зазначив він.

Згідно з рішенням тервиборчкому перша сесія Харківської обласної ради VIII скликання розпочнеться о 10.00 11 грудня. На ній будуть розглядатися організаційні питання, включаючи обрання керівництва облради.

Степан Масельський раніше вже працював у складі керівництва Харківщини. Обіймав посаду віце-губернатора при Євгенія Кушнарьова, а після переходу Кушнарьова на роботу в облраду протягом декількох місяців керував регіоном як наймолодший на той час в Україні губернатор.

Харків'янам відомий так само як племінник одного зі 100 знаменитих харків'ян – Олександра Масельського, який став першим головою ХОДА після здобуття Україною незалежності.

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