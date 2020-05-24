MARUV полностью обнажила грудь: у фанатов отняло дар речи

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица MARUV похвасталась точеной фигурой перед фанатами

Украинская топ-исполнительница MARUV опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram провокационное фото. На снимке девушка изображена практически голой. Поклонники амбивалентно отреагировали на столь откровенную фотографию артистки.

В своем профиле в Instagram певица MARUV решила обратить внимание на скорый выход своей новой песни и клипа откровенным снимком. На фотографии MARUV полностью обнажила грудь, оставшись только в нижней части нижнего белья.

"Боди-Арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах интернета", - подписала фотографию артистка.

В сети новая фотография Анны Корсун (настоящее имя певицы) вызвала настоящий ажиотаж.

Вау!

Ого...

Magic.

Красота та какая. Поскорее бы уже, жду новый трек.

Просто шик.

Хороша... нет слов.

Аня красотка, ей определенно идет черный цвет волос.

Просто суперсекси.

Очень красивая, как всегда.

Напомним, что ранее дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости. Певица все чаще публикует пикантные фото со своих фотосетов, чем вызывает взрывную волну бурных обсуждений. Из игривой розоволосой Барби она легко перевоплощается в эффектную искусную соблазнительницу в чулках и рюшах.

Также мы писали, что MARUV застряла в России из-за карантина и эмоционально раскритиковала украинское консульство, которое якобы нарочно не оказало ей необходимую помощь для возвращения домой.

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Автор: Мария Бойко