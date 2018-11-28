Мартыненко заявил, что сотрудничает с правоохранителями Чехии

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Мартыненко 28 ноября явился на допрос

Экс-депутат Николай Мартыненко 28 ноября явился на допрос, который на основании запроса о правовой помощи проводили представители правоохранительных органов Чешской Республики - в качестве свидетеля по делу об уклонении от налогов чешского предприятия "Шкода". Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата.

По словам Мартыненко, юридически он не был обязан это делать из-за процессуальных нарушений со стороны НАБУ.

"Во-первых, обращение чехов касается возможной неуплаты налогов в Чехии местным предприятием и не имеет ко мне никакого отношения. Это совершенно другое дело, чем то, которое фабрикует НАБУ в отношении меня и которое сейчас рассматривается в Шевченковском суде Киева", - заявил Мартыненко.

"Во-вторых, - сказал он, - мой приход является подтверждением того, что я сотрудничаю с правоохранителями Чехии и готов выполнять свои процессуальные обязанности, несмотря на грубые нарушения действующего законодательства по международному сотрудничеству в такой категории дел. НАБУ было обязано согласовать с Генеральной прокуратурой Украины вопрос международной правовой помощи по налоговым правонарушениям - но не сделало этого. Зато НАБУ устроило в суде шоу с вручением мне повестки в присутствии представителей средств массовой информации, чтобы еще раз на камеры попиариться".

По его словам, для НАБУ неважно, в чем его обвинять. "Им главное - меня дискредитировать. В суде звучали заявления о якобы деле против меня в Чехии - хотя на самом деле речь идет об информации, которую чешские правоохранители хотят получить от меня в качестве свидетеля. НАБУ делает манипуляции и подтасовки даже в таком простом вопросе", - подчеркнул Мартыненко.