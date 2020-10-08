У Мартыненко утверждают, что судья ВАКС продолжает угрожать адвокатам

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Судья ВАКС Леся Федорак якобы продолжает угрожать уголовной ответственностью адвокатам в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко, а обвиняемых лишает права на справедливое правосудие.

Об этом заявила пресс-служба Николая Мартыненко.

"Коллегия ВАКС в составе судей Федорак, Маслова и Строгого обратилась к Председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору - судьи прямо запугивают адвокатов привлечением к уголовной ответственности. Это обращение обвиняемые и сторона защиты рассматривают как способ уклонения указанных судей от собственной дисциплинарной и уголовной ответственности за вопиющие нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Ведь сторона защиты использовала законные полномочия по обжалованию в правовом поле и в предусмотренные законом органы нарушенного права на защиту. Председательствующая Федорак сотни раз в судебных заседаниях рекомендовала обжаловать ее действия в ВРП и ГБР. Аудиозаписи не горят и на них это зафиксировано", - говорится в обращении пресс-службы.

У Мартыненко заявили, что "сторона защиты воспользовалась этими рекомендациями и своим правом в крайнем случае - когда председательствующая начала угрожать изменением меры пресечения обвиняемым, безосновательно инициировала дисциплинарное производство в отношении группы адвокатов. Последние вынуждены были выйти из процесса и обвиняемые остались без качественной профессиональной защиты".

"Законную работу адвокатов коллегия судей во главе с Федорак назвала «давлением и вмешательством в работу суда». Более того, «тройка» судей обвинила участников дела в якобы причастности ко взрыву на парковке в закрытом дворе ВАКС. То есть, из адвокатов лепят еще и террористов, хотя эта территориянаходится под охраной ВАКС и к ней имеют доступ только работники суда. Но мы направляем обращение в Нацполицию Украины с просьбой расследовать случай, связанный со взрывом. Мы готовы дать показания, чтобы как можно быстрее установить истину и опровергнуть клевету в отношении обвиняемых и защиты", - говорится в сообщении.

У Мартыненко считают, что судья сделала всех участников этого дела заложниками собственного предвзятого отношения.

"К сожалению, в исполнении Федорак мы видим очень "кривое правосудие", которое дискредитирует новый суд", - резюмируют представители экс-нардепа.

Напомним, ранее у Мартыненко уже заявляли, что судейская коллегия ВАКС во главе с Лесей Федорак угрожала обвиняемым, поэтому почти все фигуранты этого дела были вынуждены отказались от своих адвокатов.

Ранее сторона защиты по делу Николая Мартыненко выразила недоверие коллегии судей Высшего антикоррупционного суда во главе с Лесей Федорак за якобы их предвзятость и ангажированность в пользу НАБУ и САП.