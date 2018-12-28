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У Мартыненко обвинили НАБУ и САП в манипуляциях

Новости » Политика    28.12.2018 - 14:48
У Мартыненко обвинили НАБУ и САП в манипуляциях
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Адвокат заявил, что НАБУ и САП придумали новую технологию

НАБУ и САП продолжают манипулировать доказательствами по так называемому делу Мартыненко. Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата Николая Мартыненко.

По его словам, рассмотрение дела в суде показало "провальность" доказательной базы НАБУ в отношении Мартыненко и других фигурантов этого дела.

"Поэтому НАБУ и САП придумали новую технологию - они тянут время и скрывают от суда доказательства (причем собранные стороной обвинения!), которые свидетельствуют в пользу Мартыненко. Или же подают эти доказательства так, что суд не может их принять как надлежащие - то есть, прокуроры блокируют их рассмотрение", - заявил защитник.

При этом, по его словам, количество таких материалов со стороны НАБУ и САП составляет уже много сотен страниц.

"Последний пример - близкие к НАБУ прокуроры подали в суд майже 200 листов на иностранных языках, без перевода на украинский. Это, в частности, материалы с разрекламированной "швейцарской флешки". НАБУ и их сателлиты столько заявляли о значимости этих ксерокопий в качестве основных доказательств. Но потом начали делать все, чтобы суд признал недопустимыми часть этих материалов - потому что они не подтверждают обвинения против Николая Мартыненко", - сказал Бойко.

По его мнению, НАБУ и "лояльные" прокуроры САП саботируют юридическую чистоту и состязательность в деле, на котором пиарились более двух лет.

"Они так боятся своего проигрыша, что как шулеры играют "краплеными картами". Используют любые нечестные методы: от сокрытия доказательств до манипуляций и вбросов дезинформации (например - о рецензии на экспертизу НАБУ)", - заявил адвокат.

В качестве примера он также привел изъятие материалов у адвоката Мартыненко Игоря Керезя.

"Во время обыска у него НАБУ изъяло материалы из другого уголовного производства - официально полученные адвокатом от швейцарской прокуратуры. НАБУ грубо нарушило право на защиту, а эти материалы затем представило в суде как свои доказательства!", - подчеркнул Бойко.

Он также заявил о давлении НАБУ на Шевченковский райсуд, "который и так почти все процессуальные решения принимает в пользу обвинения. А директор НАБУ после этого переводит все с больной головы на здоровую и публично обвиняет ... адвокатов".

"Очевидно, что НАБУ надеется достичь обвинения чисто пиар-средствами, через демонизацию Мартыненко и "обработку" судей. Единственная надежда НАБУ - на лояльный к себе Антикоррупционный суд. Но защита Николая Мартыненко готова документально опровергнуть все обвинения со стороны НАБУ, которые являются просто макулатурой", - заявил адвокат.

У Мартыненко обвинили НАБУ и САП в манипуляциях

Фото: часть материалов, которые, по данным пресс-службы Мартыненко, прокуроры скрыли от суда

Адвокат заявил, что САП саботирует суд по делу Мартыненко Суд перенес заседание по делу Мартыненко на 28 декабря
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