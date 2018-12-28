У Мартиненка звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокат заявив, що НАБУ і САП придумали нову технологію

НАБУ і САП продовжують маніпулювати доказами по так званій справі Мартиненко. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата Миколу Мартиненка.

За його словами, розгляд справи в суді показала "провальність" доказової бази НАБУ щодо Мартиненка та інших фігурантів цієї справи.

"Тому НАБУ і САП придумали нову технологію - вони тягнуть час і приховують від суду докази (причому зібрані стороною обвинувачення!), які свідчать на користь Мартиненко. Або ж подають ці докази того, що суд не може їх прийняти як належні - тобто, прокурори блокують їх розгляд", - заявив захисник.

При цьому, за його словами, кількість таких матеріалів з боку НАБУ і САП становить вже багато сотень сторінок.

"Останній приклад - близькі до НАБУ прокурори подали до суду майже 200 листів на іноземних мовах, без перекладу на українську. Це, зокрема, матеріали з розрекламованої "швейцарської флешки". НАБУ і їх сателіти стільки заявляли про значущість цих ксерокопій в якості основних доказів. Але потім почали робити все, щоб суд визнав неприпустимими частина цих матеріалів - тому що вони не підтверджують обвинувачення проти Миколи Мартиненка", - сказав Бойко.

На його думку, НАБУ і "лояльні" прокурори САП саботують юридичну чистоту і змагальність у справі, на якому піарилися більше двох років.

"Вони так бояться свого програшу, що як шулери граються "крапленими картами". Використовують будь-які нечесні методи: від приховування доказів до маніпуляцій і вкидання дезінформації (наприклад - про рецензії на експертизу НАБУ)", - заявив адвокат.

В якості прикладу він також навів вилучення матеріалів у адвоката Ігоря Керезя.

"Під час обшуку у нього НАБУ вилучило матеріали з іншого кримінального провадження - офіційно отримані адвокатом від швейцарської прокуратури. НАБУ грубо порушив право на захист, а ці матеріали потім представило в суді як свої докази!", - підкреслив Бойко.

Він також заявив про тиск НАБУ на Шевченківський райсуд, "який і так майже всі процесуальні рішення приймає на користь обвинувачення. А директор НАБУ після цього переводить все з хворої голови на здорову і публічно звинувачує адвокатів...".

"Очевидно, що НАБУ сподівається досягти звинувачення чисто піар-засобами, через демонізацію Мартиненка і "обробку" суддів. Єдина надія НАБУ - на лояльний до себе Антикорупційний суд. Але захист Миколи Мартиненка готовий документально спростувати всі звинувачення з боку НАБУ, які є просто макулатурою", - заявив адвокат.

Фото: частина матеріалів, які, за даними прес-служби Мартиненка, прокурори приховали від суду