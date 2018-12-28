ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Мартиненка звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях

Новини » Політика    28.12.2018 - 14:48
У Мартиненка звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокат заявив, що НАБУ і САП придумали нову технологію

НАБУ і САП продовжують маніпулювати доказами по так званій справі Мартиненко. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата Миколу Мартиненка.

За його словами, розгляд справи в суді показала "провальність" доказової бази НАБУ щодо Мартиненка та інших фігурантів цієї справи.

"Тому НАБУ і САП придумали нову технологію - вони тягнуть час і приховують від суду докази (причому зібрані стороною обвинувачення!), які свідчать на користь Мартиненко. Або ж подають ці докази того, що суд не може їх прийняти як належні - тобто, прокурори блокують їх розгляд", - заявив захисник.

При цьому, за його словами, кількість таких матеріалів з боку НАБУ і САП становить вже багато сотень сторінок.

"Останній приклад - близькі до НАБУ прокурори подали до суду майже 200 листів на іноземних мовах, без перекладу на українську. Це, зокрема, матеріали з розрекламованої "швейцарської флешки". НАБУ і їх сателіти стільки заявляли про значущість цих ксерокопій в якості основних доказів. Але потім почали робити все, щоб суд визнав неприпустимими частина цих матеріалів - тому що вони не підтверджують обвинувачення проти Миколи Мартиненка", - сказав Бойко.

На його думку, НАБУ і "лояльні" прокурори САП саботують юридичну чистоту і змагальність у справі, на якому піарилися більше двох років.

"Вони так бояться свого програшу, що як шулери граються "крапленими картами". Використовують будь-які нечесні методи: від приховування доказів до маніпуляцій і вкидання дезінформації (наприклад - про рецензії на експертизу НАБУ)", - заявив адвокат.

В якості прикладу він також навів вилучення матеріалів у адвоката Ігоря Керезя.

"Під час обшуку у нього НАБУ вилучило матеріали з іншого кримінального провадження - офіційно отримані адвокатом від швейцарської прокуратури. НАБУ грубо порушив право на захист, а ці матеріали потім представило в суді як свої докази!", - підкреслив Бойко.

Він також заявив про тиск НАБУ на Шевченківський райсуд, "який і так майже всі процесуальні рішення приймає на користь обвинувачення. А директор НАБУ після цього переводить все з хворої голови на здорову і публічно звинувачує адвокатів...".

"Очевидно, що НАБУ сподівається досягти звинувачення чисто піар-засобами, через демонізацію Мартиненка і "обробку" суддів. Єдина надія НАБУ - на лояльний до себе Антикорупційний суд. Але захист Миколи Мартиненка готовий документально спростувати всі звинувачення з боку НАБУ, які є просто макулатурою", - заявив адвокат.У Мартиненка звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях

У Мартиненка звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях

Фото: частина матеріалів, які, за даними прес-служби Мартиненка, прокурори приховали від суду

Адвокат заявив, що САП саботує суд у справі Мартиненка Суд переніс засідання у справі Мартиненка на 28 грудня
Новини України Микола Мартиненко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся