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Мартыненко будет через суд требовать скорейшего рассмотрения его дела по существу, - адвокат

НовостиПолитика    25.06.2018 - 12:44
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Защита Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела

Защита Николая Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела, где фигурирует экс-депутат, поэтому обжалует в апелляционном суде решение Шевченковского райсуда Киева, который вернул САП обвинительный акт по объединенному делу "Энергоатома" и госпредприятия "Восточный ГОК". Об этом сообщил адвокат Петр Бойко, передает пресс-служба Мартыненко.

"Обращение САП в апелляцию об обжаловании решения Шевченковского райсуда - это имитация и игра на публику. Поскольку все предыдущие действия САП свидетельствуют о попытке отложить на неопределенное время рассмотрение дела Мартыненко в суде по существу", - подчеркнул защитник.

В частности, на это, по его словам, было направлена ​​поведение САП на подготовительном заседании суда 21 июня.

"Сначала прокурор САП безосновательно пытался второй раз наложить на Николая Мартыненко и других людей дополнительные обязательства, которые ранее были отменены судами как безосновательные. Затем выяснилось, что САП подал обвинительный акт в суд с ошибками. Эти ошибки очень непрофессиональные - на уровне студента 3-го курса юрфака. Они были сделаны специально - чтобы суд вернул дело в САП. Более того, прокурор САП Сымкив сам обратил на них внимание суда во время своего выступления. То есть, САП критиковала сама себя", - указал Бойко.

По его словам, НАБУ и САП годами пиарились на упоминаниях фамилии Мартыненко и занимались его дискредитацией.

"Статья 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека гласит: каждый имеет право на доступ к правосудию. Николай Мартыненко был его лишен более 2-х лет. Мы один раз уже заставили НАБУ и САП передать дело в суд. Теперь будем последовательно добиваться того, чтобы суд наконец начал рассмотрение по существу. Все сфальсифицированы обвинения будут опровергнуты", - отметил адвокат.

САП саботирует рассмотрение в суде дела Мартыненко, - адвокат
Теги публикации: Николай Мартыненко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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