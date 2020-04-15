В марте уровень расчетов за доставку газа в Днепре составил 68%

Уровень расчетов за доставку газа в Днепре и Днепровском районе в марте составил лишь 68%. При этом потребление энергоресурса на территории лицензионной деятельности "Днепрогаза" остается достаточно интенсивным, ведь в условиях карантина большинство жителей города остаются дома и пользуются газовыми приборами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для обеспечения безаварийной и бесперебойной доставки газа работники аварийно-диспетчерской службы, ремонтных бригад, водители, операторы контакт-центров и многих других подразделений "Днепрогаза" продолжают работать в чрезвычайном режиме. Сложившаяся ситуация создает дополнительную нагрузку на компанию. Поэтому "Днепрогаз" призывает жителей города по возможности платить за доставку газа вовремя", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Днепрогаз" поддерживает решение о приостановке начислений штрафных санкций за просрочку оплаты за доставку газа и введение моратория на ограничение распределения газа потребителям, которые имеют задолженность за эти услуги. Такие меры являются весьма важными для потребителей газа в условиях государственного карантина.

"Клиенты АО "Днепрогаз" могут оплатить за распределение газа дистанционно, не выходя из собственного дома, - отмечает начальник управления клиентского сервиса компании Марина Коваленко. – Для этого разработан целый ряд онлайн-сервисов: "личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone, а также чат-бот 7104ua в Viber".

В пресс-службе также напомнили, что недавно специалисты АО "Днепрогаз" ввели экспресс-регистрация клиентов на сайте 104.ua. "Автоматической регистрации "личного кабинета" достаточно позвонить с мобильного в Контакт-центр компании по номерам 056-78-78-104 или 067-62-63-104 и назвать свой лицевой счет. После этого "личный кабинет" будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента, а логином будет номер мобильного телефона. В "личном кабинете" на сайте 104.ru и в чат-боте 7104ua в мессенджере Viber можно также передать показания счетчика, узнать состояние лицевого счета и скачать счет за доставку газа", - говорится в сообщении.