Марта Костюк в трех сетах уступила в третьем раунде Australian Open

В первом сете Бадоса легко выиграла со счетом 6:2. Во втором сете испанка вела в счете 4:2, однако украинка переломила ход игры и одержала победу 7:5. В третьем сете шла напряженная борьба, из неё победителем вышла Бадоса - 6:4.

Очень достойная игра от Марты Костюк, которая вылетела из одиночного разряда Australian Open. Однако продолжит состязание в паре с Даяной Ястремской.

Australian Open

Третий раунд

Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8) 1:2 (2:6, 7:5, 4:6)