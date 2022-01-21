Марта Костюк в трех сетах уступила в третьем раунде Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) в 1/16 финала Australian Open уступила испанке Пауле Бадосе (№6 WTA). Испанка одержала победу в трех сетах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В первом сете Бадоса легко выиграла со счетом 6:2. Во втором сете испанка вела в счете 4:2, однако украинка переломила ход игры и одержала победу 7:5. В третьем сете шла напряженная борьба, из неё победителем вышла Бадоса - 6:4.
Очень достойная игра от Марты Костюк, которая вылетела из одиночного разряда Australian Open. Однако продолжит состязание в паре с Даяной Ястремской.
Australian Open
Третий раунд
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8) 1:2 (2:6, 7:5, 4:6)
Напомним, ранее мы сообщали, что Элина Свитолина покинула соревнования проиграв Виктории Азаренко.