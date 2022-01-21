UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Марта Костюк в трех сетах уступила в третьем раунде Australian Open

Автор: РБК-Украина

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) в 1/16 финала Australian Open уступила испанке Пауле Бадосе (№6 WTA). Испанка одержала победу в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В первом сете Бадоса легко выиграла со счетом 6:2. Во втором сете испанка вела в счете 4:2, однако украинка переломила ход игры и одержала победу 7:5. В третьем сете шла напряженная борьба, из неё победителем вышла Бадоса - 6:4.

Очень достойная игра от Марты Костюк, которая вылетела из одиночного разряда Australian Open. Однако продолжит состязание в паре с Даяной Ястремской.

Australian Open

Третий раунд

Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8) 1:2 (2:6, 7:5, 4:6)

Напомним, ранее мы сообщали, что Элина Свитолина покинула соревнования проиграв Виктории Азаренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисAustralian OpenМарта Костюк