Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений

Среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве составила 5,1 градусов тепла, что превышает климатическую норму на 4,4 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отметили в обсерватории, благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха месяц вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

В марте было зафиксировано четыре температурных рекорда, причем в столице теплее было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла 20,0 градусов тепла. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза.

Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.