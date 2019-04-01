Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений

Самым теплым был день выборов 31 марта
Среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве составила 5,1 градусов тепла, что превышает климатическую норму на 4,4 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
Как отметили в обсерватории, благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха месяц вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.
В марте было зафиксировано четыре температурных рекорда, причем в столице теплее было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла 20,0 градусов тепла. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза.
Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.
Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.
Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.