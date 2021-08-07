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Марсоход NASA провалил первую попытку забора грунта: причина

Автор: Мария Кучерявец

Марсоходід NASA Perseverance предпринял первую попытку забора образцов грунта с поверхности планеты. Однако она оказалась безуспешной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Известно, что попытку взять свой первый образец Perseverance предпринял 6-го августа. Бурение почвы прошло успешно, однако после того, как трубка с образцом попала в инструмент для оценки объема пробы, выяснилось, что она пуста.

Отмечено, что в ближайшие дни специалисты проведут анализ данных, чтобы выяснить причину неудачи.

Как заявляют в NASA, проблема не связана с неполадками в системе забора проб. Скорее, что марсианская порода ведет себя несколько иначе, чем на то рассчитывали ученые.

Указано, что марсоход прибыл на планеты в феврале этого года. Он занимается изучением местности в кратере Езеро с целью поиска признаков ранее существовавшей на Марсе жизни.

В число задач Perseverance входит и сбор образцов грунта-с помощью специальных пробоотборных трубок марсоход должен собрать 43 образца, которые будут доставлены на Землю в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства под названием Mars Sample Return.

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