З марсіанами швидше домовитись, ніж з росіянами, - екс-голова МЗС

"Якби напроти сиділи марсіани, я би з ними швидше домовився, ніж з росіянами. Тому що це абсолютно дивовижний народ", - розповідає він.

Поки що, каже екс-міністр, він не бачить жодних шансів всадити Кремль за стіл переговорів.

"Для початку треба, щоб Росія втратила Крим. І, до речі, багато військових західних справді високого стратегічного рівня мислення давно вже підказують нашим військовим, що треба починати з Криму. Треба обламати Крим у Росії", - зазначив Огризко.

За його словами, для Росії і Путіна особисто це щось сакральне. Він же звідти веде всю історію, він же звідти веде своє спадкоємство.

"Я не знаю, може він там навіть, по-моєму, спадкоємець римських імператорів. Наступного разу щось почуємо від нього, він же мусить рухатися вперед. І якщо Крим для нього падає, значить падає імідж як переможця, а це ж мачо, це ж людина, яка повинна всюди перемагати", - впевнений Огризко.