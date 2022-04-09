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Маршрут Киев-Житомир будет открыт уже в ближайшее время, - Кубраков

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 17:03
Маршрут Киев-Житомир будет открыт уже в ближайшее время, - Кубраков Фото: маршрут Киев-Житомир будет открыт уже в ближайшее время (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Основная задача - оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", - подчеркнул министр.

По его словам, за последние три дня уже расчищено 67 км дороги Киев-Чоп. Поэтому уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мероприятий по безопасности, будет открыт маршрут Киев-Житомир.

Также освобождены от мусора, грунта, деревьев, обрушенных заборов и частей домов почти 37 км улиц города Ирпень.

По состоянию на сейчас продолжают сооружение временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, вблизи Стоянки. Работы планируют завершить уже на следующей неделе.

Напомним, ранее в министерстве сообщали, что продолжаются также работы по восстановлению на трассах Киев-Чернигов и Сумы-Полтава.

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инфраструктура МИУ Александр Кубраков
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