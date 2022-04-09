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Маршрут Київ-Житомир буде відкрито уже найближчим часом, - Кубраков

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Субота 09 квітня 2022 17:03
Маршрут Київ-Житомир буде відкрито уже найближчим часом, - Кубраков Фото: маршрут Київ-Житомир буде відкрито уже найближчим часом (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Понад 250 людей та 117 одиниць техніки продовжують роботи з розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

"Основне завдання - оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону", - підкреслив міністр.

За його словами, за останні три дні вже розчищено 67 км дороги Київ-Чоп. Відтак уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, буде відкрито маршрут Київ-Житомир.

Також звільнено від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь.

Станом на зараз продовжують спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня (дорога Р-30) та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки. Роботи планують завершити вже наступного тижня.

Нагадаємо, як повідомляли раніше у міністерстві, продовжуються також роботи по відновленню на трасах Київ-Чернігів та Суми-Полтава.

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инфраструктура МІУ Олександр Кубраков
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