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На марше ко Дню защитника националисты озвучили свои требования к власти

Автор: РБК-Украина

На марше в Киеве ко Дню защитника с участием ветеранов российско-украинской войны националисты озвучили свои требования к власти.

Текст обращения опубликован на сайте "Национального корпуса", который выступил одними из организаторов шествия.

"Мы еще не защитили нашу Родину. Украина еще не построена. У нас еще много работы. Наши земли еще не возвращены. Более того, сейчас власть сливает земли, бойцов, передовую, запрещая солдатам стрелять. На наших улицах, пользуясь огромным финансовым ресурсом России, появились отряды ватников, откровенной пятой колонны, предателей страны, в 2014-м пытались уничтожить нашу независимость, поставить нашу страну на колени. Мы должны защитить страну. Каждый может быть защитником. Каждый может внести свой вклад", - заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в обращении к участникам марша.

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После этого активисты отправились на Банковую, чтобы озвучить свои требования к власти.

"Мы требуем принять Закон о защите украинской государственности от коллаборационизма. Прошло почти 2 месяца с момента, когда мы принесли на это самое место проект закона, принятие которого является для Украины крайней необходимостью. Мы требуем уволить Венедиктову, ставленницу российского агента Портнова, с должности генерального прокурора. Мы требуем прекратить преследование всех патриотов, в том числе 15 "харьковских робингудов", и наконец заняться антиукраинской деятельностью пятой колонны внутри страны", - заявил руководитель центрального штаба партии Максим Жорин.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся марш националистических сил ко Дню защитника Украины. В марше приняли участие несколько сотен человек

Марш начался в парке Шевченко. Затем колонна двинулась по центральным улицам к Майдану независимости, где почтили память погибших в зоне проведения ООС украинских военных и всех павших защитников Украины.

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