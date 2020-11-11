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Марш в Варшаве: полиция применила оружие из-за ранения силовиков

Варшава, Среда 11 ноября 2020 18:47
Марш в Варшаве: полиция применила оружие из-за ранения силовиков
Фото: беспорядки в Варшаве (twitter.com/Sachinettiyil)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате беспорядков во время марша ко Дню Независимости Польши в Варшаве несколько правоохранителей получили ранения. Для восстановления общественного порядка польским силовикам пришлось применить оружие.

Об этом сообщает полиция Варшавы в Twitter.

По данным полиции, против митингующих применили перцовый газ, а в отдельных случаях силовики вынуждены были открыть огонь из гладкоствольного оружия.

Силу пришлось применить и вблизи Национального стадиона, где размещен временный госпиталь для больных COVID-19. Силовики расчистили перекрытые протестующими пути для машин скорой помощи.

Напомним, сегодня в Польше проходил марш ко Дню Независимости. Во время марша произошли столкновения между радикально настроенными протестующими и силовиками.

Кроме того, сегодня протестуют в Армении из-за подписания премьером Пашиняном соглашения о завершении войны в Нагорном Карабахе. Митингующие требуют отставки главы правительства.

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