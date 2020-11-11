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Марш у Варшаві: поліція застосувала зброю через поранення силовиків

Варшава, Середа 11 листопада 2020 18:47
Марш у Варшаві: поліція застосувала зброю через поранення силовиків
Фото: заворушення у Варшаві (twitter.com/Sachinettiyil)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті заворушень під час маршу до Дня Незалежності Польщі у Варшаві декілька правоохоронців отримали поранення. Для відновлення громадського порядку польським силовикам довелося застосувати зброю.

Про це повідомляє поліція Варшави у Twitter.

За даними поліції, проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї.

Силу довелося застосувати й поблизу Національного стадіону, де розміщено тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. Силовики розчистили перекриті протестувальниками шляхи для машин швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі проходив марш до Дня Незалежності. Під час маршу сталися зіткнення між радикально налаштованими протестувальниками та силовиками.

Крім того, сьогодні протестують у Вірменії через підписання прем'єром Пашиняном угоди про завершення війни в Нагірному Карабасі. Мітингувальники вимагають відставки очільника уряду.

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