Марш у Варшаві: поліція застосувала зброю через поранення силовиків

Фото: заворушення у Варшаві (twitter.com/Sachinettiyil)

В результаті заворушень під час маршу до Дня Незалежності Польщі у Варшаві декілька правоохоронців отримали поранення. Для відновлення громадського порядку польським силовикам довелося застосувати зброю.

Про це повідомляє поліція Варшави у Twitter.

За даними поліції, проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї.

BREAKING: Riots, clashes with police taking place during the Independence Day March in #Warsaw, Poland#MarszNiepodległości2020 pic.twitter.com/8x7x0VoOjv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2020

Силу довелося застосувати й поблизу Національного стадіону, де розміщено тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. Силовики розчистили перекриті протестувальниками шляхи для машин швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі проходив марш до Дня Незалежності. Під час маршу сталися зіткнення між радикально налаштованими протестувальниками та силовиками.

Крім того, сьогодні протестують у Вірменії через підписання прем'єром Пашиняном угоди про завершення війни в Нагірному Карабасі. Мітингувальники вимагають відставки очільника уряду.