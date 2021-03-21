В Марселе разогнали карнавал во время карантина, в нем участвовали 6,5 тысяч человек
В Марселе полиция разогнала карнавал, который проходил во время карантинных ограничений. В нем участвовали 6,5 тысяч человек.
Об этом сообщает BFMTV.
Для разгона акции полиция применила слезоточивый газ. В целом же известно об одном задержанном в ходе карнавала, он бросил в полицейских стеклянную бутылку.
Отмечается, что абсолютное большинство участников мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Люди были одеты в яркие костюмы в центре Марселя, они заняли улицу Канбьер и площадь Жана Жореса.
Полиция перед разгоном требовала разойтись от участников карнавала, отмечая нарушение карантина и несоблюдение ими требований в виде масок и дистанации.
Ранее сообщалось, что власти французского департамента Сена - Сен-Дени преобразуют стадион Stade de France в крупный центр вакцинации от коронавируса. Он должен начать свою работу уже в начале апреля.