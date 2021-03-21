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В Марселе разогнали карнавал во время карантина, в нем участвовали 6,5 тысяч человек

Новина українською → Франция, Воскресенье 21 марта 2021 21:38
В Марселе разогнали карнавал во время карантина, в нем участвовали 6,5 тысяч человек Фото: карнавал в Марселе (europe1.fr)
Автор: Роман Тверденко

В Марселе полиция разогнала карнавал, который проходил во время карантинных ограничений. В нем участвовали 6,5 тысяч человек.

Об этом сообщает BFMTV.

Для разгона акции полиция применила слезоточивый газ. В целом же известно об одном задержанном в ходе карнавала, он бросил в полицейских стеклянную бутылку.

Отмечается, что абсолютное большинство участников мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Люди были одеты в яркие костюмы в центре Марселя, они заняли улицу Канбьер и площадь Жана Жореса.

Полиция перед разгоном требовала разойтись от участников карнавала, отмечая нарушение карантина и несоблюдение ими требований в виде масок и дистанации.

Ранее сообщалось, что власти французского департамента Сена - Сен-Дени преобразуют стадион Stade de France в крупный центр вакцинации от коронавируса. Он должен начать свою работу уже в начале апреля.

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