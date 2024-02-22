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"Марсель" – "Шахтар": анонс матчу Ліги Європи

Фото: "Гірники" поїхали до Франції за перемогою (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Французький "Марсель" прийме донецький "Шахтар" у матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи 2023/24.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Марсель" – "Шахтар"

22 лютого, 22:00, Марсель, "Велодром", трансляція на MEGOGO та Volia TV

 

У різному настрої до другого побачення за короткий період підходять гранди Франції та України. "Шахтар" зумів уникнути поразки в доданий арбітром час домашньої зустрічі та впевнився, що проти такого "Марселя" можна грати в свій футбол. Натомість провансальці в неділю програли "Бресту" (0:1).

Поразка від скромних "піратів" у Лізі 1 коштувала посади Дженнаро Гаттузо. Менеджмент "Олімпіка" пішов на нестандартний хід і змінив головного тренера між двома поєдинками стадії плей-офф єврокубка. Утім, здивувала не тільки відставка італійця, а й фігура нового керманича команди – Жан-Луї Гассе.

 

 

70-річний фахівець був без роботи 27 днів після ганебного звільнення зі збірної Кот-д'Івуару. Тамтешні функціонери не пробачили досвідченому тренеру "валідольний" вихід у плей-офф на домашньому Кубку африканських націй. Та відставка мала ефект – "слони" дійшли до фіналу та втретє в історії виграли континентальний форум.

Такий рецепт успіху підгледіло керівництво "Марселя" і вирішило змінити тренера не переправі. Тепер Гассе, найвищим досягненням якого в кар'єрі було 4-те місце в Лізі 1 зі "Сент-Етьєном", намагатиметься прорватися в 1/8 фіналу Ліги Європи. На цьому фоні проблеми "гірників" на кшталт дискваліфікації Бондаря виглядають мізерними.

Дискваліфіковані: Балерді – Бондар

Травмовані: Ронж'є, Надір, Руїс – Гомес

Під питанням: Лопес – Степаненко

 

 

Орієнтовні склади на матч "Марсель" – "Шахтар"

"Марсель": Лопес – Клосс, Жіго, Мейте, Мерлен – Унахі, Кондогбія, Харіт – Сарр, Ндіайє, Обамеянг

"Шахтар": Різник – Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Егіналдо – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Перший матч яскраво продемонстрував, що обидві команди зовсім небезгрішні, особливо в обороні. Отже, місце в наступному раунді дістанеться колективу з меншою кількістю помилок. Потенціал "гірників" на цьому відрізку видається вищим.

Підопічні Маріно Пушіча змогли оцінити власний рівень проти суперника в ігровому тонусі. "Шахтар" повинен додати в матчі-відповіді, а ось "Марселю" вибратися з ігрової та моральної ями буде важко. Ось і доводиться фанатам останнього сподіватися на щось метафізичне, наприклад ефект від зміни тренера.

До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.

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