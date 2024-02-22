"Марсель" – "Шахтар": анонс матчу Ліги Європи

Французький "Марсель" прийме донецький "Шахтар" у матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи 2023/24.
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
22 лютого, 22:00, Марсель, "Велодром", трансляція на MEGOGO та Volia TV
У різному настрої до другого побачення за короткий період підходять гранди Франції та України. "Шахтар" зумів уникнути поразки в доданий арбітром час домашньої зустрічі та впевнився, що проти такого "Марселя" можна грати в свій футбол. Натомість провансальці в неділю програли "Бресту" (0:1).
Поразка від скромних "піратів" у Лізі 1 коштувала посади Дженнаро Гаттузо. Менеджмент "Олімпіка" пішов на нестандартний хід і змінив головного тренера між двома поєдинками стадії плей-офф єврокубка. Утім, здивувала не тільки відставка італійця, а й фігура нового керманича команди – Жан-Луї Гассе.
70-річний фахівець був без роботи 27 днів після ганебного звільнення зі збірної Кот-д'Івуару. Тамтешні функціонери не пробачили досвідченому тренеру "валідольний" вихід у плей-офф на домашньому Кубку африканських націй. Та відставка мала ефект – "слони" дійшли до фіналу та втретє в історії виграли континентальний форум.
Такий рецепт успіху підгледіло керівництво "Марселя" і вирішило змінити тренера не переправі. Тепер Гассе, найвищим досягненням якого в кар'єрі було 4-те місце в Лізі 1 зі "Сент-Етьєном", намагатиметься прорватися в 1/8 фіналу Ліги Європи. На цьому фоні проблеми "гірників" на кшталт дискваліфікації Бондаря виглядають мізерними.
Дискваліфіковані: Балерді – Бондар
Травмовані: Ронж'є, Надір, Руїс – Гомес
Під питанням: Лопес – Степаненко
"Марсель": Лопес – Клосс, Жіго, Мейте, Мерлен – Унахі, Кондогбія, Харіт – Сарр, Ндіайє, Обамеянг
"Шахтар": Різник – Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Егіналдо – Сікан
Перший матч яскраво продемонстрував, що обидві команди зовсім небезгрішні, особливо в обороні. Отже, місце в наступному раунді дістанеться колективу з меншою кількістю помилок. Потенціал "гірників" на цьому відрізку видається вищим.
Підопічні Маріно Пушіча змогли оцінити власний рівень проти суперника в ігровому тонусі. "Шахтар" повинен додати в матчі-відповіді, а ось "Марселю" вибратися з ігрової та моральної ями буде важко. Ось і доводиться фанатам останнього сподіватися на щось метафізичне, наприклад ефект від зміни тренера.
До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.