Марокко заборонило в’їзд до країни всім подорожуючим з Китаю

Марокко стала черговою країною, яка вводить заборону на в’їзд подорожуючим із Китаю, незалежно від їхнього громадянства. Це зумовлено запобіжними заходами, аби убезпечити країну від нової хвилі зараження на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Марокко.

МЗС країни підкреслило, що це винятковий захід і він жодним чином не впливає на щиру дружбу між двома народами та стратегічне партнерство між двома країнами, до якого Королівство залишається стабільно прихильним.

"У світлі розвитку ситуації у сфері охорони здоров’я, пов’язаної з COVID-19 у Китаї та з метою уникнути нової хвилі зараження в Марокко і всіх її наслідків, влада Марокко заборонила доступ на територію Королівства Марокко всім подорожуючим, незалежно від їхнього громадянства, які прибувають із Китайської Народної Республіки", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку грудня уряд Китаю припинив сувору політику "нульової захворюваності" на COVID, яка супроводжувалася відстеженням контактів хворих та обов’язковим карантином. Країна пішла на такий крок на тлі протестів у країні.

Раніше про подібні обмеження щодо мандрівників з Китаю, Макао й Гонконгу оголосили у США, Канаді, Австралії та низці інших країн.

Додамо, що уряд Італії розглядає можливість ввести суворіші обмеження на поїздки з Китаю у разі виявлення нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, після зняття "ковідних обмежень" у провінції Чжецзян на сході Китаю щодня фіксується близько мільйона нових випадків зараження COVID-19.

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