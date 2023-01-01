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Марокко заборонило в’їзд до країни всім подорожуючим з Китаю

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Марокко, Неділя 01 січня 2023 19:09
Марокко заборонило в’їзд до країни всім подорожуючим з Китаю Фото: подорожуючим з Китаю, незалежно від громадянства, в'їзд до Марокко заборонено (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Марокко стала черговою країною, яка вводить заборону на в’їзд подорожуючим із Китаю, незалежно від їхнього громадянства. Це зумовлено запобіжними заходами, аби убезпечити країну від нової хвилі зараження на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Марокко.

"У світлі розвитку ситуації у сфері охорони здоров’я, пов’язаної з COVID-19 у Китаї та з метою уникнути нової хвилі зараження в Марокко і всіх її наслідків, влада Марокко заборонила доступ на територію Королівства Марокко всім подорожуючим, незалежно від їхнього громадянства, які прибувають із Китайської Народної Республіки", - йдеться в заяві.

МЗС країни підкреслило, що це винятковий захід і він жодним чином не впливає на щиру дружбу між двома народами та стратегічне партнерство між двома країнами, до якого Королівство залишається стабільно прихильним.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку грудня уряд Китаю припинив сувору політику "нульової захворюваності" на COVID, яка супроводжувалася відстеженням контактів хворих та обов’язковим карантином. Країна пішла на такий крок на тлі протестів у країні.

Раніше про подібні обмеження щодо мандрівників з Китаю, Макао й Гонконгу оголосили у США, Канаді, Австралії та низці інших країн.

Додамо, що уряд Італії розглядає можливість ввести суворіші обмеження на поїздки з Китаю у разі виявлення нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, після зняття "ковідних обмежень" у провінції Чжецзян на сході Китаю щодня фіксується близько мільйона нових випадків зараження COVID-19.

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