Марокко запретило въезд в страну всем путешествующим из Китая
Марокко стала очередной страной, вводящей запрет на въезд путешественникам из Китая, вне зависимости от их гражданства. Это обусловлено мерами предосторожности, чтобы обезопасить страну от новой волны заражения COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Марокко.
"В свете развития ситуации в сфере здравоохранения, связанной с COVID-19 в Китае и с целью избежать новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий, власти Марокко запретили доступ на территорию Королевства Марокко всем путешественникам, независимо от их гражданства, прибывающих из Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.
МИД страны подчеркнул, что это исключительное мероприятие и оно никак не влияет на искреннюю дружбу между двумя народами и стратегическое партнерство между двумя странами, к которому Королевство остается стабильно благосклонным.
Как сообщало РБК-Украина, в начале декабря правительство Китая прекратило суровую политику "нулевой заболеваемости" COVID, которая сопровождалась отслеживанием контактов больных и обязательным карантином. Страна пошла на подобный шаг на фоне протестов в стране.
Ранее о подобных ограничениях в отношении путешественников из Китая, Макао и Гонконга объявили в США, Канаде, Австралии и ряде других стран.
Добавим, что правительство Италии рассматривает возможность ввести более строгие ограничения на поездки из Китая в случае обнаружения нового штамма коронавируса.
Напомним, после снятия "ковидных ограничений" в провинции Чжэцзян на востоке Китая ежедневно фиксируется около миллиона новых случаев заражения COVID-19.
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