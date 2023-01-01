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Марокко запретило въезд в страну всем путешествующим из Китая

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Марокко, Воскресенье 01 января 2023 19:09
Марокко запретило въезд в страну всем путешествующим из Китая Фото: путешественникам из Китая, независимо от гражданства, въезд в Марокко запрещен (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Марокко стала очередной страной, вводящей запрет на въезд путешественникам из Китая, вне зависимости от их гражданства. Это обусловлено мерами предосторожности, чтобы обезопасить страну от новой волны заражения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Марокко.

"В свете развития ситуации в сфере здравоохранения, связанной с COVID-19 в Китае и с целью избежать новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий, власти Марокко запретили доступ на территорию Королевства Марокко всем путешественникам, независимо от их гражданства, прибывающих из Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.

МИД страны подчеркнул, что это исключительное мероприятие и оно никак не влияет на искреннюю дружбу между двумя народами и стратегическое партнерство между двумя странами, к которому Королевство остается стабильно благосклонным.

Как сообщало РБК-Украина, в начале декабря правительство Китая прекратило суровую политику "нулевой заболеваемости" COVID, которая сопровождалась отслеживанием контактов больных и обязательным карантином. Страна пошла на подобный шаг на фоне протестов в стране.

Ранее о подобных ограничениях в отношении путешественников из Китая, Макао и Гонконга объявили в США, Канаде, Австралии и ряде других стран.

Добавим, что правительство Италии рассматривает возможность ввести более строгие ограничения на поездки из Китая в случае обнаружения нового штамма коронавируса.

Напомним, после снятия "ковидных ограничений" в провинции Чжэцзян на востоке Китая ежедневно фиксируется около миллиона новых случаев заражения COVID-19.

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