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Марокко - Украина 0-0: видео и обзор матча

НовостиСпорт    01.06.2018 - 08:29
Фото: Марокко - Украина (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Марокко - Украина (twitter.com/FFUKRAINE)

Первый товарищеский поединок между командаты завершился миром

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов товарищеского матча между сборными Украины и Марокко.

 

Состоялся первый из двух товарищеских матчей, запланированных у сборной Украины на текущем сборе. Встреча "сине-желтых" в швейцарской Женеве с командой Марокко завершилась без забитых мячей.

Марокканцы, которые готовятся к чемпионату  мира-2018, в первом тайме лучше контролировали мяч и атаковали чаще. Украинцы же в основном перепасовывались на своей половине поля, впрочем, несколько острых быстрых выпадов провели. Во втором тайме, проведя серию замен, украинцы начали более уверенно проходить середину поля. Но большого количества моментов создать не удалось.

 

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Игра была очень сложной, разница в подготовке чувствуется сразу, так как Марокко готовится к чемпионату мира, в то время как у наших игроков все официальные матчи уже позади, пора отпуска. Все это отражается на поле.

Но я рад, что ребята в сложных моментах проявили характер, действовали компактно. В тех эпизодах, когда было сложно, мы увидели сплоченность и понимание игровой ситуации.

Моменты были и у нас, и у соперников. Возможно, у марокканцев немного больше, поскольку они физически выглядели лучше. В целом же мы получили приличный результат".

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Теги публикации: Сборная Украины, видео, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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