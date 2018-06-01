Марокко - Україна 0-0: відео та огляд матчу

Перший товариський поєдинок між командати завершився миром

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів товариського матчу між збірними України та Марокко.

Відбувся перший із двох товариських матчів, запланованих у збірної України на поточному зборі. Зустріч "синьо-жовтих" у швейцарській Женеві з командою Марокко завершилася без забитих м’ячів.

Марокканці, які готуються до чемпіонату світу-2018, у першому таймі краще контролювали м’яч та атакували частіше. Українці ж здебільшого перепасовувалися на власній половині поля, втім, кілька гострих швидких випадів провели. У другому таймі, провівши серію замін, українці почали більш впевнено проходити середину поля. Але великої кількості моментів створити не вдалося.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Гра була дуже складною, різниця у підготовці відчувається відразу, тому що Марокко готується до чемпіонату світу, в той час як у наших гравців усі офіційні матчі вже позаду, вже час відпустки. Все це відображається на полі.

Але я радий, що хлопці у складних моментах проявили характер, діяли компактно. У тих епізодах, коли було складно, ми побачили згуртованість та розуміння ігрової ситуації.

Моменти були і в нас, і в суперників. Можливо, у марокканців трохи більше, оскільки вони фізично виглядали краще. В цілому ж ми здобули пристойний результат".