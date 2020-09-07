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Марокко начинает принимать иностранных туристов, но не украинцев

Автор: РБК-Украина

Национальная авиакомпания Марокко Royal Air официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех стран, гражданам которых не требуется виза. Однако для въезда страну необходимо выполнить некоторые требования.

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Об этом сообщает Marocco World News.

Для посещения страны необходимо будет предоставить подтвержденное бронирование в отеле. При этом туристы будут

При этом отмечается, что иностранцы, которым необходимо посетить страну по бизнесу, смогут въезжать в страну с 10 сентября.

Отметим, что в середине марта правительство Марокко объявило чрезвычайное положение, в связи с чем до этого времени были закрыты авиа, морские и наземные перевозки.

Напомним, правительство Украины приняло решение о запрете на въезд для иностранцев с 28 августа до 28 сентября.

Кроме того, Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго открыли свои границы для украинцев.

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