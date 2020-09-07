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Марокко начинает принимать иностранных туристов, но не украинцев

Рабат, Понедельник 07 сентября 2020 15:19
Марокко начинает принимать иностранных туристов, но не украинцев
Фото: Рабат (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Национальная авиакомпания Марокко Royal Air официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех стран, гражданам которых не требуется виза. Однако для въезда страну необходимо выполнить некоторые требования.

Об этом сообщает Marocco World News.

Для посещения страны необходимо будет предоставить подтвержденное бронирование в отеле. При этом туристы будут соблюдать меры здравоохранения, принятые властями Марокко, в частности, обязательное тестирование на COVID-19.

При этом отмечается, что иностранцы, которым необходимо посетить страну по бизнесу, смогут въезжать в страну с 10 сентября.

Отметим, что в середине марта правительство Марокко объявило чрезвычайное положение, в связи с чем до этого времени были закрыты авиа, морские и наземные перевозки.

Напомним, правительство Украины приняло решение о запрете на въезд для иностранцев с 28 августа до 28 сентября.

Кроме того, Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго открыли свои границы для украинцев.

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