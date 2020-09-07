Марокко починає приймати іноземних туристів, але не українців

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Національна авіакомпанія Марокко Royal Air офіційно оголосила про початок допуску в країну іноземців з усіх країн, громадянам яких не потрібна віза. Однак для в'їзду в країну необхідно виконати деякі вимоги.

Про це повідомляє Marocco World News.

Для відвідин країни необхідно буде надати підтверджене бронювання в готелі. При цьому туристи будуть дотримуватися заходів охорони здоров'я, прийняті владою Марокко, зокрема, обов'язкове тестування на COVID-19.

При цьому зазначається, що іноземці, яким необхідно відвідати країну по бізнесу, зможуть в'їжджати в країну з 10 вересня.

Зазначимо, що в середині березня уряд Марокко оголосив надзвичайний стан, у зв'язку з чим до цього часу були закриті авіа, морські та наземні перевезення.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення про заборону на в'їзд для іноземців з 28 серпня до 28 вересня.

Крім того, Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго відкрили свої кордони для українців.