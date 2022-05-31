Мародеры, мошенники и автоугоны. Как война повлияла на преступность в Украине

"В первые дни на территории почти всех регионов мы столкнулись с попытками групп молодых людей грабить ювелирные лавки и автосалоны. Но когда они увидели, что полиция готова применять оружие для того, чтобы прекратить беспорядок, желание совершать такие преступления очень быстро утихло", - рассказал он.

По словам Енина, одними из наиболее частых преступлений стали угоны автомобилей, их динамика не выросла по сравнению с другими периодами, но они остались частым явлением.

"Сейчас мы сталкиваемся и с ростом преступлений, связанных с использованием оружия. В дальнейшем эта проблема будет все более и более актуальной", - прогнозирует первый замглавы МВД.

Енин также отмечает, что общее количество преступлений значительно снизилось, по отдельным видам на 50% и более.

"Изначально была чрезвычайно положительная динамика по общеуголовным преступлениям. Во-первых, Верховная рада повысила ответственность за имущественные преступления в условиях военного положения, можно получить до 10-15 лет заключения. Во-вторых, дало результат введение комендантского часа и патрулей", - отметил он.