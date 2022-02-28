Мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения, - Кличко

Из-за напряженной ситуации в Киеве городские власти предупреждают, что мародеров будут обезвреживать без предупреждения. При виде подозрительных людей нужно обратиться к правоохранителям и военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Город живет в новых условиях - условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире Национальной гвардии и полиции разрешили стрелять в мародеров на месте.
Также в Ахтырке предупредили, что будут стрелять в мародеров.