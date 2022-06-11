UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мародерила вместе с оккупантами. В Ирпене разоблачили колаборантку

Фото: в Ирпене разоблачили еще одну колаборантку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Ирпене Киевской области еще одну сторонницу "русского мира". Во время оккупации она помогала российским солдатам мародерить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Во время того, как в Ирпене находились российские войска, 45-летняя местная жительница рассказывала оккупантам, где находятся дома богатых семей. Она вместе с врагом обворовывала жилища.

В доме колаборантки нашли российскую символику, а также похищенные вещи - бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

По данному факту открыли уголовное производство. Действиям женщины будет предоставлена окончательная правовая квалификация.

Напомним, оккупанты в Киевской области хотели выдать жителям советские паспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИрпеньМинистерство внутренних дел Украины