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Марлос вернулся в общую группу "Шахтера" накануне игры с "Ман Сити"

Новости » Спорт    05.11.2018 - 17:15
Фото: Марлос (shakhtar.com)
Фото: Марлос (shakhtar.com)

Хавбек пропустил около двух недель

Полузащитник "Шахтера" Марлос вернулся в общую группу донецкой команды накануне выездного матча против "Манчестер Сити" в групповом раунде Лиги чемпионов. Об этом информирует официальный сайт "Шахтера".

Хавбек травмировался в игре с "Десной" и пропустил около двух недель. Марлос работал без ограничений вместе с командой над тактическими упражнениями и, вероятно, сможет сыграть с "Манчестер Сити". В общую группу вернулся и Вячеслав Танковский, а вот голкипер Олег Кудрик работает индивидуально.

Также в игре с Динамо на поле вернулся Тайсон после травмы связок колена.

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится в среду, 7 октября, начало поединка в 22:00 по киевскому времени. 

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